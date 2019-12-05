РИАМО - 5 дек. Дольщикам ЖК «Лидер», расположенного в Лобне, вручили ключи от их квартир, строительство дома началось в 2014 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

ЖК «Лидер» расположен по адресу: городской округ Лобня, улица Спортивная, дом 1, корпус 2. Восстановлены права 124 граждан.

«Строительство 16-этажного 3-х секционного дома на 200 квартир началось в 2014 году и планировалось завершить в конце 2015 года. Но в связи с финансовыми трудностями застройщика ЗАО «Регионинвестстрой» возведение жилого комплекса остановилось в сентябре 2015 года», — говорится в сообщении.

В 2017 году правительство Московской области одобрило механизм завершения строительства, предусматривающий финансирование привлеченным инвестором ООО «Осенний квартал». Техническим заказчиком проекта выступила ГК «Основа».

В октябре 2019 года жилой комплекс «Лидер» был введен в эксплуатацию.

«В преддверии Нового года мы вручаем ключи первым семьям, новым жителям городского округа Лобня. Восстановлены права 124 граждан. Обеспечение прав дольщиков — одна из самых чувствительных проблем, над решением которой мы работаем ежедневно. Учитывая сегодняшний день, с начала 2019 года обеспечены права 18320 граждан», — отметила первый заместитель министра жилищной политики Московской области Елена Апполинарова.