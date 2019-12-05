РИАМО - 5 дек. В Одинцове появится новое торгово-административное здание на Можайском шоссе, его площадь составит 1,5 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.

«Мособлархитектурой согласован архитектурно-градостроительной облик здания магазина с офисными помещениями. Объект планируется к реализации в городе Одинцово, вдоль Можайского шоссе, в районе дома 99. Общая площадь составит порядка 1,5 тысячи квадратных метров», - сообщил председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Согласно проекту, здание располагается в оживленной части города, хорошо встраивается в существующую пешеходную и улично-дорожную сеть.

Здание будет прямоугольной формы на первом этаже и с консольно-выступающей частью на втором и третьем этажах. На первом этаже предусмотрены помещения супермаркета, на втором – помещения для торговли непродовольственными товарами, на третьем - офисные помещения.

Стилистическая идея при отделке фасадов заключается в применении контрастного сочетания керамических панелей терракотового оттенка различных размеров и витражной системы окон и дверей с тонированием остекления в серый цвет.

Кроме того, запланированы мероприятия по благоустройству и озеленению территории с учетом требований по безбарьерной среде.