РИАМО - 5 дек. В Долгопрудном состоялось открытие клуба «Активное долголетие» на базе центра культурно-общественных связей, участие в мероприятии приняли 50 жителей старшего возраста, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.

Для участников мероприятия провели мастер-классы и ознакомительную экскурсию. Специальным гостем на открытии стал певец, композитор, основатель и лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин. Он пожелал клубу процветания и отметил, что очень рад появлению в родном городе клуба «Активное долголетие». При этом он подчеркнул, что ему самому скоро предстоит вступить в этот клуб.

«В клубе активного долголетия, открывшемся на базе досугового центра, люди старшего поколения смогут посещать бесплатные занятия по скандинавской ходьбе, плаванию и танцам. Здесь также будет проводиться обучение компьютерной грамотности, творчеству и музыке. Кроме того, для участников программы будут организованы туристические поездки, занятия йогой и физкультурой», - говорится в сообщении.

Губернаторская программа «Активное долголетие» работает в Подмосковье с начала октября. Ее разработали для реализации национального проекта «Демография». Программа охватывает около 2 миллионов человек.

«В рамках программы места для активного и творческого досуга созданы уже в Одинцове, Реутове, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Лотошине и Королеве, а к 1 марта 2020 года они появятся во всех муниципалитетах Московской области, - отметила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Более подробную информацию о программе можно найти на портале www.dolgoletie.mosreg.ru.