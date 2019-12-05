РИАМО - 5 дек. В доме правительства Московской области назвали лучших молодых педагогов региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

В доме правительства проходит Форум молодых педагогов. Свыше 1 тысячи учителей собрались на одной площадке, чтобы обменяться опытом.

«Участников форума приветствовала министр образования Московской области Ирина Каклюгина. Она наградила победителей областного конкурса «Педагогический дебют», победителям конкурса были признаны: Мария Базулина из Сергиево-Посадского городского округа, Екатерина Зайцева из городского округа Химки, Анастасия Лушникова из городского округа Чехов, Ольга Перминова из городского округа Клин, Иван Трошин из городского округа Кашира», — говорится в сообщении.

А в номинации «Начало начал» победу одержали Александр Мармулев из городского округа Ступино, Ульяна Сафонова из городского округа Балашиха, Никита Холин из городского округа Электросталь, Юлия Шинина из городского округа Солнечногорск.

«Форум молодых педагогов – своеобразный тимбилдинг для тех, кто только начал свою трудовую деятельность. Новый опыт всегда важен, особенно для начинающих специалистов. Форум проводится у нас в регионе ежегодно уже девять лет. В этом году мы изменили формат его проведения – увеличили количество площадок и число участников»,– рассказала Каклюгина.

Она также добавила, что в Подмосковье успешно реализовываются различные меры поддержки молодых педагогов.

«Например, выплачивается пособие в размере 150 тысяч рублей выпускникам образовательных организаций, приступившим в год окончания учебы к работе в образовательные организации. Также для молодых учителей, впервые трудоустроенных на педагогическую должность, предусмотрена доплата в размере 6 тысяч рублей и доплата за классное руководство также в размере 6 тысяч рублей. Кроме того, молодые педагоги могут стать участниками программы «Социальная ипотека»,– резюмировала Каклюгина.