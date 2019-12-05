РИАМО – 5 дек. В Московском регионе на выходных и на следующей неделе сохранится влажная погода, будут держаться околонулевые температуры, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В пятницу, 6 декабря, местами небольшие осадки, порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. В столице от нуля до плюс 2, в Подмосковье от минус 2 до плюс 3.

«Почти такая же погода ожидается и в выходные дни – лишь немного отличаться будут ночные температуры: в субботу от минус 1 до плюс 1 в Москве и от минус 3 до плюс 2 по области, в воскресенье от минус 2 до 0 в столице и от минус 4 до плюс 1 в регионе», – говорится в сообщении.

С началом новой недели ситуация существенно не изменится. Ожидаются небольшие осадки и околонулевые температуры, от минус 3 до плюс 2 ночью и от минус 1 до плюс 4 днем.