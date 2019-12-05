РИАМО – 5 дек. В Москве на торги выставят три участка под строительство объектов различного назначения, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Соответствующее решение приняла Градостроительно-земельная комиссия города Москвы.

«По адресу: деревня Толстопальцево, улица Советская, владение 2/3 (ЗАО) на земельном участке площадью 0,23 гектара планируется построить объект торгово-бытового назначения суммарной площадью 2,75 тысячи квадратных метров», – говорится в сообщении.

Спортивный комплекс с медицинским центром и торговыми помещениями общей площадью 13,65 тысячи квадратных метров планируется построить на участке 0,23 гектара по адресу: улица Юровская, владение 2 (СЗАО).

На земельном участке площадью 0,3 гектара, расположенном по адресу: поселение Вороновское, поселок ЛМС, микрорайон Приозерный, владение 1Б (ТАО), намечено возведение торгово-бытового объекта суммарной площадью чуть более 3,8 тысячи квадратных метров.

Председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова отметила, что в настоящее время все рассматриваемые земельные участки являются свободными.