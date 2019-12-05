РИАМО (МЫТИЩИ) – 5 дек. Полицейские подмосковных Мытищ раскрыли кражу товара из торгового зала магазина, по подозрению в совершении данного преступления задержан ранее судимый житель ближнего зарубежья, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД «Мытищинское».

В дежурную часть МУ МВД России «Мытищинское» поступило заявление от 36-летнего местного жителя о том, что неизвестный похитил товар из зала одного из супермаркетов на сумму более 10 тысяч рублей.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления был установлен и задержан ранее судимый 27-летний житель ближнего зарубежья. В отношении задержанного Следственным управлением МУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статья 158 УК РФ «Кража», – отмечается в материале.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. По данному факту проводится проверка.