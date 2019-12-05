РИАМО - 5 дек. Девятый арбитражный апелляционный рассмотрел дело о нарушении ГБУЗ «Туберкулезная больница имени А.Е. Рабухина Департамента здравоохранения Москвы», ранее Московское областное УФАС России вынесло предписание столичной больнице, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В управление поступила жалоба ООО «РОКО» на действия (бездействие) заказчика при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения конкурса с ограниченным участием на поставку продуктов питания (фрукты)», - говорится в сообщение.

Подмосковная антимонопольная служба пришла к выводу, что заказчик, коим выступала туберкулезная больница, нарушил закон о закупках, было выдано обязательное для исполнения предписание. В учреждении с таким решением не согласились и обратились в суд.

«Девятый арбитражный апелляционный суд отказал заказчику в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России», - заключается в материале.