РИАМО - 5 дек. В Орехово-Зуеве и Королеве продали два нежилых здания и земельный участок в рамках прогнозного плана приватизации областного имущества на 2019-2021 годы, что принесло в бюджет региона порядка 4,5 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы Минмособлимущества.

«В рамках исполнения прогнозного плана приватизации на аукцион были выставлены два лота. По итогам торгов нежилое здание в Орехово-Зуеве и земельный участок были проданы за 3,8 миллиона рублей, а гаражный бокс в микрорайоне Юбилейный Королева реализован за 630 тысяч рублей», - сказал министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

В Орехово-Зуеве проданное нежилое здание имело три этажа, а его площадь составляла 237 квадратных метров, а площадь земельного участка 600 квадратных метров.

В ходе открытого аукциона на электронной площадке РТС-тендер в микрорайоне Юбилейный городского округа Королев продали гаражный бокс площадью 21,6 квадратного метра в ГСК «Виктория».

В торгах приняли участие 16 физических и юридических лиц.