РИАМО (МЫТИЩИ) – 5 дек. Сотрудники полиции городского округа Мытищи задержали мужчину, находящего в федеральном розыске за совершение кражи, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Мытищинское».

Сотрудниками полиции МУ МВД России «Мытищинское» в одном из домов на Сорокинском шоссе был установлен и задержан 40-летний уроженец ближнего зарубежья.

«В результате проверки документов установлено, что мужчина находится в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», – отмечается в материале.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.