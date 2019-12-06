РИАМО - 6 дек. В ходе специальной экскурсии общественникам и представителям СМИ расскажут о том, как работает крупнейший в Европе многофункциональный миграционный центр, который находится в новой Москве, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

В пятницу в 11:00 председатель комиссии общественной палаты Москвы Ольга Кириллова и члены палаты встретятся с руководителем ГБУ «Миграционный центр» Сергеем Балдиным на территории центра в поселке Вороновское. Для общественников и представителей СМИ проведут ознакомительную экскурсию и расскажут, сколько шагов должен пройти иностранный гражданин, чтобы получить патент для работы в Москве.

«В ходе экскурсии членам комиссии покажут масштабный производственный процесс, который позволяет за 1,5 часа пройти весь путь подачи документов. Он включает в себя медицинское обследование, дактилоскопию, документальное оформление, тестирование на владение русским языком, знание истории России и основ законодательства РФ. В результате комплексной работы центру удается ежедневно принимать до 7,5 тысяч человек», — говорится в сообщении.

Также сотрудники центра продемонстрируют работу «умного» браслета, который подсказывает посетителю, какой шаг будет следующим.