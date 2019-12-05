РИАМО - 5 дек. Свой ВИЧ-статус узнали почти 15 тысяч жителей Московской области в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», результат которой в три раза превысил ожидаемые значения, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«Акция проводилась меньше недели - с 25 по 30 ноября. Такой результат говорит о том, что жители Московской области стали больше заботиться о своем здоровье», - сказал главный врач Московского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин.

Он добавил, что осведомленность о собственном ВИЧ-статусе – такая же забота о себе, как занятие спортом или ведение здорового образа жизни. Участники сдавали тест на ВИЧ и посещали лекции наших специалистов.

По его словам, активнее всего в тестировании участвовали жители Балашихи – почти 1,6 тысячи человек, Раменского – 1,5 тысячи и Люберец 1,3 тысячи жителей.

Также пройти бесплатное и анонимное тестирование на наличие вируса иммунодефицита человека в Московской области можно в поликлиниках по месту жительства, а также во время работы выездных бригад центра СПИД.