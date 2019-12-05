РИАМО – 5 дек. Новогодние марки с сюжетами сказок поступили в отделения «Почты России» по всей стране в количестве 234 тысяч экземпляров, говорится в сообщении пресс-службы АО «Почта России».

«Номинал марок – 23 рубля, что равно стоимости отправки по России простого письма. Общий тираж новогодних марок составляет 234 тысяч экземпляров», – говорится в сообщении.

В четверг оттиск уникального штемпеля первого дня на новых марках россияне смогли поставить в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Архангельске, Астрахани, Иркутске, Новосибирске и в Рязани.

Такая марка, погашенная в первый день выхода, приобрела большую ценность для коллекционеров со всего мира. Вскоре тираж новогодних марок поступит во все почтовые отделения страны.

Каждый год сюжеты новогодних марок меняются. В 2018 году символом стала Снегурочка на фоне зимнего леса, в 2017 – официальный талисман чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России – волк Забивака.