РИАМО - 5 дек. В Рузском городском округе по адресу: поселок Дорохово, улица Заводская, дом 1А и в селе Покровское состоялись открытия двух банных комплексов по губернаторской программе «100 бань Подмосковья», говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«После реконструкции банного комплекса в рамках губернаторской программы «100 бань Подмосковья» для посетителей созданы не только дополнительные помывочные места, но и оборудованы комнаты отдыха, обновлены интерьер и мебель, закуплен новый инвентарь», - сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Он добавил, что было куплено порядка 100 новых разноцветных тазиков, более 500 штук мыла, а также значительно расширился ассортимент банных принадлежностей.

В ходе строительных работ были проведены полная реконструкция и замена инженерных коммуникаций, замена котлового оборудования, проведены ремонтные работы в парных и моечных, полностью переоборудованы комнаты отдыха, а также закупили новые банные принадлежности. Цена банных услуг составляет порядка 200 рублей.

Более 3 миллионов рублей потратили на реконструкцию и оборудование каждой из бань.

«В этом году – это уже девятый и десятый банные объекты, открытые в рамках губернаторской программы «100 бань Подмосковья». Всего с начала реализации программы открыто 88 банных комплекса. И до конца года к открытию запланировано еще две», - поделился Посаженников.

Он добавил, что во всех банях, работающих в рамках губернаторской программы «100 бань Подмосковья», предусмотрены скидки льготным категориям граждан.

В этих банях скидки получат ветераны, инвалиды, участники ВОВ, а также ветераны, инвалиды, участники боевых действий, локальных войн и вооруженных конфликтов.