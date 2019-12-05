РИАМО - 5 дек. В столичной подземке на станции «Деловой центр» Солнцевской линии прошел аукцион по продаже старых лайтбоксов из метрополитена, минимальная начальная цена за лот составляла 7,5 тысяч рублей, по итогам торгов самый дорогой световой короб ушел за 40 тысяч рублей, передает в четверг корреспондент РИАМО.

«Мы сегодня с вами продолжаем аукцион, который впервые был начат в конце августа этого года. На торгах было выставлено 30 лайтбоксов, все они были разного типа. <…> Сегодня мы с вами увидим 33 новых образца, новые лайтбоксы, которые служили в Московском метрополитене долго и исправно. Им уже 20 лет», - сказала перед стартом торгов заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

На аукцион выставили 33 лота, их начальная цена составляла от 7,5 тысяч рублей. Для участия нужно было зарегистрироваться на сайте аукциона и выбрать не более трех табличек. Самыми востребованными лайтбоксами в ходе аукциона стали световые коробы, в которых имелась надпись «Выхода нет».

Так, двухсторонний световой короб «Выхода нет», висевший на станции «Сокол» Замоскворецкой линии, ушел с молотка за 36,5 тысяч рублей при стартовой цене в 7,5 тысяч рублей. А двухсторонний световой короб «Нет выхода», который был установлен на станции «Арбатская», был куплен за 40 тысяч рублей при начальной стоимости в 7,5 тысяч рублей.

Кроме того, односторонний световой короб «Выход в город», висевший на станции «Киевская» с 1996 по 2018 год, был продан за 29 тысяч рублей.

Почти все лайтбоксы московского метро уходили с молотка с превышением стартовой цены более чем в два раз. Ряд из заявленных лотов не были выставлены на аукционе, но Темникова заверила, что они обязательно будут представлены на следующем аукционе.

Первый аукцион указателей столичной подземки прошел в августе. На нем было выручено около 700 тысяч рублей. Самым дорогим стал указатель «Нет прохода», висевший на станции «Охотный ряд» Сокольнической линии - его стоимость в ходе аукциона дошла до 51,5 тысячи рублей.