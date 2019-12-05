РИАМО – 5 дек. На Московских центральных диаметрах 9 декабря завершится период бесплатного проезда, в четверг на МЦД начали финальное тестирование систем оплаты, говорится в сообщении пресс-службы ЦППК.

Проезд можно будет оплачивать с помощью карты «Тройка», также пассажиры смогут пользоваться всеми льготами по социальным картам. Будет доступна бесплатная пересадка на метро и МЦК в течение 90 минут. Каждое устройство оплаты будет проверено на корректность и стабильность работы. Полномасштабное тестирование начали на Белорусском вокзале на четырех направлениях. До конца дня перенастроят турникеты на 51 остановочном пункте.

«Второй этап будет проведен в пятницу – обновятся валидаторы на 53 остановочных пунктах. Специалисты ЦППК проверят каждое устройство – читается ли проездной документ, верно ли списываются средства», – говорится сообщении.

7 декабря в рамках третьего этапа все турникеты и валидаторы будут заново протестированы – на этот раз на логику поездки. Эксперты удостоверятся в том, что система будет бесперебойно работать на каждом устройстве со всеми видами пересадок, чтобы исключить вероятность некорректных списаний.

В выходные на всех станциях на турникетах будут последовательно закрываться створки – начнется подготовка к запуску обновленной билетной системы. Для прохода пассажирам необходимо будет просто приложить любую карту – «Тройка», совмещенную карту «Тройка-Стрелка» или социальную. При этом с них не будет производиться никаких списаний.

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