РИАМО - 5 дек. В пилотном режиме с 7 декабря в городских поликлиниках Москвы начнут внедрять систему, основанную на принципах искусственного интеллекта, она будет заниматься поддержкой принятия врачебных решений, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«При обнаружении у пациента каких-либо признаков онкологического заболевания врач будет получать автоматический пакет назначений исследований. При этом сама система будет записывать пациента на необходимые исследования в приоритетном порядке», - говорится в сообщении.

Еще одним применением высоких технологий в медицине станет электронная медкнижка. Их начнут внедрять с января 2020 года для всех государственных медицинских учреждений. Со временем доступ к ней получат и частные клиники.

«С января следующего года мы открываем медицинскую карту в первую очередь для пациентов. Они должны иметь право владеть своей медицинской информацией, в принципе, отчасти выступать такими контролерами. С другой стороны, эти данные становятся доступными для всех медучреждений системы города Москвы», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.