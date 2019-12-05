РИАМО - 5 дек. Между Москвой и крупными городами России будут курсировать более 120 пар дополнительных поездов в преддверии и во время новогодних праздников, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«В период новогодних и рождественских праздников Московский филиал АО «ФПК» назначил более 120 пар дополнительных пассажирских поездов (одна пара включает в себя рейс туда и обратно), которые станут отправляться и прибывать на московские вокзалы с 25 декабря 2019 года по 9 января 2020 года», - говорится в сообщении.

Количество дополнительных поездов более чем на десять пар больше, чем в прошлом году. Прогнозируется четыре даты наибольшей загрузки составов – с 27 по 30 декабря.

Поезда, пущенные дополнительно в преддверии и в новогодние праздники, свяжут Москву с Брянском, Кировом, Старым Осколом, Курском, Белгородом, Льговом, Воронежем, Йошкар-Олой, Тольятти, Саранском, Пензой, Чебоксарами, Казанью, Санкт-Петербургом, Новозыбковом, Имеретинским Курортом и Калининградом.