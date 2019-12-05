РИАМО – 5 дек. В Подмосковье корпус №13 ЖК «Новокосино-2» получил разрешение на ввод в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Это позволило обеспечить права 802 дольщиков.

«Строительство 13 корпуса началось в 2013 году. Первоначальный срок ввода объекта в эксплуатацию был запланирован на конец 2015 года», – говорится в сообщении.

Строительство велось с отставанием от графика, у застройщика ООО «ЭкспертСтрой» не было финансирования.

Министр жилищной политики региона Инна Федотова пояснила, что для завершения строительства власти региона нашли инвестора – ГК «Гранель».