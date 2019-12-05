РИАМО - 5 дек. Компании «Бонжорно Групп» передали землю в Сергиево-Посадском городском округе для строительства колбасного производства, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Земельный участок 1,6 гектара в селе Сватково Сергиево-Посадского городского округа передан в аренду ООО «Бонжорно Групп» для строительства комплекса по производству колбасных изделий. Ввести комплекс в эксплуатацию инвестор планирует в середине 2020 года, а уже осенью - выйти на проектную мощность», - сказал министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

На предприятии появится 22 рабочих места. Производство принесет 94 миллиона рублей в консолидированный бюджет Московской области и будет способствовать развитию округа.

Комплекс разместится на площадке индустриального парка «М-8» и после выхода на проектную мощность будет производить около 2,5 тысячи колбасных изделий в год. Инвестиции в проект превысят 100 миллионов рублей.