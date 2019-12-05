РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 5 дек. Открытие центра управления искусственным интеллектом в городском округе Люберцы запланировано на 2020 год, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Центр управления искусственным интеллектом планируют открыть в Люберцах в 2020 году. В нем будет создано более 50 рабочих мест», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что объем инвестиций в проект составит более 30 миллионов рублей.

«Специалисты центра будут оказывать образовательные услуги в области программирования», – заключил Ружицкий.