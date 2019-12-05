РИАМО - 5 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев занял третье место в рейтинге цитируемости глав российских регионов, ведущих блоги, за ноябрь 2019 года, рейтинг подготовлен компанией «Медиалогия».

В рейтинг-лист вошли действующие на период исследования главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги. Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов в СМИ.

Первое место занял мэр Москвы Сергей Собянин, второе — мэр Санкт-Петербурга Александр Беглов, третье — губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В ноябре Воробьев принял участие в запуске движения по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров (МЦД), а также в открытии трассы М-11 «Нева», рассказывал о преимуществах новой дороги. Также СМИ цитировали его заявление о том, что мусорный полигон «Воловичи» в Коломне будет закрыт и рекультивирован.

Первую пятерку рейтинга «Медиалогии» замкнули губернаторы Челябинской области Алексей Текслер и Нижегородской области Глеб Никитин.

Для подсчета рейтинга использовалась база СМИ системы «Медиалогия», которая включает более 52 тысяч источников — российских телеканалов, радио, газет, журналов, информационных агентств, интернет-СМИ.