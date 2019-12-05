РИАМО - 5 дек. На улице Каменка в Зеленограде легковой автомобиль отечественного производства допустил наезд на пешеходов — женщину и двоих детей, сообщается в официальном Twitter-аккаунте Госавтоинспекции Москвы.

«Примерно в 18:30 в городе Зеленоград на улице Каменка напротив корпуса 2016 на нерегулируемом пешеходном переходе водитель автомобиля «Лада» сбил женщину и двоих детей», - говорится в сообщении.

В результате аварии всем троим пострадавшим потребовалась госпитализация.

Движение в районе аварии затруднено. По факту ДТП проводится проверка.