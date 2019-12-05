РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 5 дек. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий выразил благодарность участникам обороны Москвы в День воинской славы РФ, в городском округе проживают четверо награжденных медалью «За оборону Москвы».

Ровно 78 лет назад, 5 декабря, началось контрнаступление советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой.

«В декабре 1941 года слывший непобедимым вермахт был отброшен от столицы. Одна из самых значимых битв – она оказалась переломной в ходе Великой Отечественной войны. Сегодня мы вспоминаем солдат, партизан, тыловиков, простых жителей Москвы и Подмосковья, отдавших свои жизни, спасая Родину. Мы в вечном долгу перед вами! Спасибо за ваш подвиг, за наше мирное небо! Вечная память павшим», – написал Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что в городском округе Люберцы проживают четыре человека, награжденных медалью «За оборону Москвы».