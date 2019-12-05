РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 5 дек. Общественная палата подмосковных Люберец с 2017 года оказала помощь более 60 семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Уже более двух лет (с 2017 года – ред.) общественная палата городского округа Люберцы проводит акцию «Чужих детей не бывает». На протяжении этого времени была оказана материальная и психологическая помощь более 60 семьям. Мы помогаем как собственными средствами, так и с помощью неравнодушных жителей округа», – сказала председатель комиссии по социальной политике, делам женщин, семьи, детей и благотворительности общественной палаты округа Елена Канчели.

Она добавила, что общественная палата выступает посредником между благотворителями и подопечными управления опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних, социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, а также семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

«Если у вас есть желание оказать помощь нуждающимся, то вы можете обратиться в общественную палату городского округа Люберцы по телефону: 8(495)503-40-36», – заключила Канчели.