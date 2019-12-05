РИАМО - 5 дек. В Московское областное УФАС России поступила жалоба на ООО «Медтехника», на основании которой компанию подлежит внесению в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы РФ по Подмосковью.

Сведения в отношении компании предоставило государственное учреждение соцобслуживания ФКБУЗ «Центральная клиническая больница восстановительного лечения Федерального медико-биологического агентства».

«Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с обществом контракт на ремонт ультразвукового диагностического прибора Vivid7 (серийный номер 11967V7L, год выпуска 2010) с заменой датчика», - говорится в сообщении.

Однако ООО «Медтехника» условия контракта не выполнила, в результате чего учреждение расторгло контракт с компанией в одностороннем порядке.

«На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок», - отмечается в материале.

По итогам рассмотрения дела УФАС Подмосковья приняло решение о внесении сведений об ООО «Медтехника» в реестр недобросовестных поставщиков.