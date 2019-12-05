РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 дек. Сотрудники ГИБДД Подольска напомнили жителям о важности соблюдения правил дорожного движения на дворовой территории, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

В связи с неблагоприятными погодными условиями и уменьшением светового дня автоинспекторы Подольска в одном из дворов округа провели акцию, направленную на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Цель мероприятия – напомнить участникам дорожного движения о безопасном поведении детей во внутри дворовой территории.

«Полицейские обратили внимание родителей на необходимость постоянного контроля за поведением детей во время прогулок. Детям рассказали об опасностях, которые могут их подстерегать во дворе, об опасности игры вблизи парковочных мест и подъездов, наглядно показали и разъяснили по каким признакам можно определить начало движения автомашины задним ходом и в чем опасность движения пешехода сзади автомашин», – говорится в сообщении.

В заключение встречи дети помогли инспекторам ГИБДД с помощью информационных табличек (дорхенгеров) проинформировать водителей, припарковавшихся во дворе, о соблюдении правил парковки. Кроме того, все участники мероприятия получили в подарок световозвращающие брелоки и браслеты, они помогут стать заметней на проезжей части, которая располагается внутри дворов и ошибочно считается пешей зоной.