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Шпаргалки

Как не потерять ребенка на новогодней елке

Что должен знать ребенок к новогодним праздникам, кроме стишка для Деда Мороза, чтобы не потеряться.
© РИА Новости, Евгения Новоженина
1

Положите ребенку записку с адресом

© flickr.com,moscow-live

Чтобы подготовить себя и ребенка к неожиданным ситуациям среди новогодней суеты или на празднике, стоит выполнить несколько несложных правил:

- дайте ребенку недорогой мобильный телефон с GPS-модулем, который поможет отследить местонахождение ребенка с вашего смартфона,

- проверьте, знает ли ребенок свои фамилию, имя, отчество и дату рождения, домашний адрес, помнит ли, как зовут маму и папу, знает ли их телефоны наизусть. Если ребенок слишком мал, стоит положить ему в карман визитку с этими данными,

- заранее обсудите с ребенком, к кому из окружающих он подойдет, если потеряется, и что им скажет.

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2

Договоритесь о месте встречи

© Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области, Денис Трудников

На месте сразу обсудите с ребенком, где встретитесь, если потеряете друг друга. Это должно быть приметное место - главная елка или большая лестница.

Покажите ребенку людей, к которым он сможет обратиться за помощью – например, охранников.

Сделайте несколько фотографий ребенка до праздника – проще показать, как выглядит ребенок и во что он одет, чем каждый раз это объяснять.

Опытный педагог Ольга Сивирина советует составить чек-лист действий для ребенка школьного возраста. Затем провести репетицию в общественном месте и обсудить его ошибки. Если ребенок помладше, стоит сыграть в потеряшку с куклами. Если малыш увидит, что мама-кукла не ругается на потерявшегося сына-медвежонка, а радуется, когда его находит, то решит, что и в реальной жизни вы, скорее всего, не станете ругаться. Тогда ребенок будет вести себя спокойнее, если потеряется.

3

Когда ребенок на празднике один

© Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области, Денис Трудников

Раньше на главную елку страны дети допускались только без сопровождения родителей. В этом году ситуация поменялась.

Как сообщил РИАМО руководитель пресс-центра Московской федерации профсоюзов Александр Алексеев, по новым правилам, дети до 14 лет в Государственный Кремлевский дворец проходят вместе с родителями.

Если ребенок все-таки потерялся, то он может обратиться к волонтеру (их здесь более ста) или работнику Кремлевского дворца, и ему обязательно помогут.

Инструктор школы «Лиза Алерт» Нина Манковская напоминает родителям, дети которых отправились на елку самостоятельно, что им обязательно нужно:

- положить ребенку в карманы записки со своими контактами,

- проверить, что телефон/умные часы ребенка полностью заряжены,

- перед мероприятием объяснить ему, к кому обращаться за помощью (охраннику, администратору и т.д.). Ребенок должен рассказать сотруднику, что потерялся, назвать свое имя, имя и телефон родителей, попросить позвонить.

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4

Если ребенок потерялся на улице или в транспорте

© РИАМО, Николай Корешков

Если ребенок потерялся на городском мероприятии, ему нужно сразу остановиться и громко позвать маму - может быть, ее просто не видно из-за спин людей.

Искать родителей самостоятельно ребенок не должен. Правильное поведение ребенка в такой ситуации - оставаться на месте и ждать, пока его найдут, говорят в «Лиза Алерт».

Не стоит забывать и о правилах поведения в транспорте:

- если ребенок случайно уехал вперед, ему нужно выйти на следующей станции и ждать, пока родители за ним приедут,

- когда уехали родители, а ребенок остался на остановке, он должен ждать, пока за ним вернутся.

5

Куда звонить

© РИАМО, Александр Кожохин

Если найти потеряшку самостоятельно не удалось, родителям нужно обратиться в полицию. Заявление о пропаже ребенка должны принять сразу же. Звонить лучше на номер 112 - в таком случае будут оповещены сразу все службы.

Горячая линия поискового отряда «Лиза Алерт»: 8 (800) 700-54-52.

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