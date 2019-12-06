Как не потерять ребенка на новогодней елке

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Чтобы подготовить себя и ребенка к неожиданным ситуациям среди новогодней суеты или на празднике, стоит выполнить несколько несложных правил:

- дайте ребенку недорогой мобильный телефон с GPS-модулем, который поможет отследить местонахождение ребенка с вашего смартфона,

- проверьте, знает ли ребенок свои фамилию, имя, отчество и дату рождения, домашний адрес, помнит ли, как зовут маму и папу, знает ли их телефоны наизусть. Если ребенок слишком мал, стоит положить ему в карман визитку с этими данными,

- заранее обсудите с ребенком, к кому из окружающих он подойдет, если потеряется, и что им скажет.

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