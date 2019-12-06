Как не потерять ребенка на новогодней елке

Положите ребенку записку с адресом
Чтобы подготовить себя и ребенка к неожиданным ситуациям среди новогодней суеты или на празднике, стоит выполнить несколько несложных правил:
- дайте ребенку недорогой мобильный телефон с GPS-модулем, который поможет отследить местонахождение ребенка с вашего смартфона,
- проверьте, знает ли ребенок свои фамилию, имя, отчество и дату рождения, домашний адрес, помнит ли, как зовут маму и папу, знает ли их телефоны наизусть. Если ребенок слишком мал, стоит положить ему в карман визитку с этими данными,
- заранее обсудите с ребенком, к кому из окружающих он подойдет, если потеряется, и что им скажет.
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Договоритесь о месте встречи
На месте сразу обсудите с ребенком, где встретитесь, если потеряете друг друга. Это должно быть приметное место - главная елка или большая лестница.
Покажите ребенку людей, к которым он сможет обратиться за помощью – например, охранников.
Сделайте несколько фотографий ребенка до праздника – проще показать, как выглядит ребенок и во что он одет, чем каждый раз это объяснять.
Опытный педагог Ольга Сивирина советует составить чек-лист действий для ребенка школьного возраста. Затем провести репетицию в общественном месте и обсудить его ошибки. Если ребенок помладше, стоит сыграть в потеряшку с куклами. Если малыш увидит, что мама-кукла не ругается на потерявшегося сына-медвежонка, а радуется, когда его находит, то решит, что и в реальной жизни вы, скорее всего, не станете ругаться. Тогда ребенок будет вести себя спокойнее, если потеряется.
Когда ребенок на празднике один
Раньше на главную елку страны дети допускались только без сопровождения родителей. В этом году ситуация поменялась.
Как сообщил РИАМО руководитель пресс-центра Московской федерации профсоюзов Александр Алексеев, по новым правилам, дети до 14 лет в Государственный Кремлевский дворец проходят вместе с родителями.
Если ребенок все-таки потерялся, то он может обратиться к волонтеру (их здесь более ста) или работнику Кремлевского дворца, и ему обязательно помогут.
Инструктор школы «Лиза Алерт» Нина Манковская напоминает родителям, дети которых отправились на елку самостоятельно, что им обязательно нужно:
- положить ребенку в карманы записки со своими контактами,
- проверить, что телефон/умные часы ребенка полностью заряжены,
- перед мероприятием объяснить ему, к кому обращаться за помощью (охраннику, администратору и т.д.). Ребенок должен рассказать сотруднику, что потерялся, назвать свое имя, имя и телефон родителей, попросить позвонить.
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Если ребенок потерялся на улице или в транспорте
Если ребенок потерялся на городском мероприятии, ему нужно сразу остановиться и громко позвать маму - может быть, ее просто не видно из-за спин людей.
Искать родителей самостоятельно ребенок не должен. Правильное поведение ребенка в такой ситуации - оставаться на месте и ждать, пока его найдут, говорят в «Лиза Алерт».
Не стоит забывать и о правилах поведения в транспорте:
- если ребенок случайно уехал вперед, ему нужно выйти на следующей станции и ждать, пока родители за ним приедут,
- когда уехали родители, а ребенок остался на остановке, он должен ждать, пока за ним вернутся.
Куда звонить
Если найти потеряшку самостоятельно не удалось, родителям нужно обратиться в полицию. Заявление о пропаже ребенка должны принять сразу же. Звонить лучше на номер 112 - в таком случае будут оповещены сразу все службы.
Горячая линия поискового отряда «Лиза Алерт»: 8 (800) 700-54-52.
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