РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 5 дек. Жители подмосковного Красногорска до 22 декабря могут передать новогодние подарки для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации горокруга Красногорск приглашает жителей округа принять участие в благотворительном проекте «Новогоднее чудо». В рамках акции осуществляется сбор подарков: новых вещей, сладостей, книг, школьных принадлежностей. До 22 декабря любой желающий может сделать подарок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», – говорится в сообщении.

Подарки можно приносить с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по адресу: Центральный проезд, дом №25 (здание отделение участковой социальной службы ГКУ СО МО «Красногорский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»). Справки можно получить по телефону: 8(495)563-13-80.