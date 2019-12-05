РИАМО - 5 дек. Порядка 300 тысяч старшеклассников насчитывается в столице, в последнее время успеваемость столичных учеников находится на высоком уровне, сообщила в четверг заместитель руководителя департамента образования и науки Москвы Татьяна Васильева.

«В Москве почти 300 тысяч старшеклассников — учеников с 8 по 11 класс. За последние годы результаты их учебной деятельности действительно очень хорошие. Мы видим это по ЕГЭ, по ОГЭ и по олимпиадам», - сказала Васильева в эфире телеканала «Москва 24».

По ее словам, высокая успеваемость является результатом работы предпрофессиональных классов, среди которых медицинский, кадетский и инженерный классы, а также классы IT.