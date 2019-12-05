РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 5 дек. В детской библиотеке «Бригантина» подмосковных Люберец 6 декабря откроется книжно-иллюстративная выставка, посвященная 320-летию учреждения Андреевского флага, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Шестого декабря в детской библиотеке «Бригантина» начнет свою работу книжно-иллюстративная выставка «Флаг чести и славы». Она посвящена 320-летию учреждения Андреевского флага. Выставка продлится до 10 декабря», – говорится в сообщении.

На ее открытии посетители смогут ознакомиться с экспозицией и побеседовать с сотрудниками библиотеки об истории учреждения Андреевского флага и морского флота России. Мероприятие начнется в 11:00. Вход свободный.

Библиотека находится по адресу: улица Мира, дом №19.