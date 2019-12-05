РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 дек. Около 200 школьников Подольска посетили урок мужества, мероприятие было приурочено к годовщине начала контрнаступления советских войск в битве за Москву, сообщается на сайте администрации округа.

В четверг в гимназии имени Подольских курсантов микрорайона Климовск прошел урок мужества «Москва – всегда передний край!», приуроченный к 78-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве за Москву.

«В мероприятии приняли участие около 200 учащихся 9-х и 10-х классов общеобразовательного учреждения, педагоги, а также почетные гости – 12 участников Великой Отечественной войны», – говорится в сообщении.

Началось торжественное мероприятие с возложения цветов к памятнику Подольским курсантам в сквере у гимназии, где присутствующие почтили память героев минутой молчания.

«Позже в стенах актового зала состоялся урок мужества, в ходе которого ведущие рассказали собравшимся об основных событиях одного из важнейших сражений Великой Отечественной войны – битвы за Москву, сопроводив рассказ фото и видеоматериалом», – отмечается в материале.

Так, в рамках урока участники посмотрели передачу «Секретные материалы с Андреем Луговым» о подвиге Подольских курсантов на Ильинском рубеже Можайской линии обороны. Также присутствующие увидели документальную видеохронику 5 декабря 1941 года, видеофрагменты фильмов «О панфиловцах», «Зоя Космодемьянская», а также услышали музыкальные номера и стихи в исполнении учащихся.

По окончании мероприятия ветеранов Великой Отечественной войны поздравили с праздником и поблагодарили за их подвиг и мужество.