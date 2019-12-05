РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 дек. Глава Подольска Николай Пестов возложил цветы к памятникам Подольским курсантам и воинам-подольчанам на площади Славы в годовщину начала контрнаступления советских войск в битве за Москву, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

В Подольске в четверг прошли мероприятия, посвященные 78-й годовщине начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве за Москву. Церемонии возложения цветов, венков и гирлянд состоялись во всех микрорайонах округа. В них приняли участие руководители администрации Подольска, представители ветеранских и общественных организаций, трудовых коллективов, воины Подольского гарнизона, школьники, студенты, юнармейцы и местные жители.

«Так, в Подольске в 11:30 состоялось возложение цветов к памятнику Подольским курсантам на улице Кирова, в 12:00 – к памятнику воинам-подольчанам на площади Славы. В церемониях принял участие глава городского округа Николай Пестов», – говорится в сообщении.

Как отметил Пестов, в Подольске живут 9 ветеранов, награжденных медалью «За оборону Москвы». Юнармейцы и представители администрации посетили каждого из них, поздравили, поблагодарили и вручили подарки.

«Дай Бог им доброго здоровья, низкий поклон от нашего поколения и от всех поколений, которые вот уже несколько десятилетий живут мирной жизнью. Вечная память тем, кто сложил свои головы на подмосковной земле, преградив путь к столице, тем, кто защитил нас и отстоял свободу», – добавил Пестов.