РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 5 дек. Парковочный карман для разгрузки товара в магазин «Магнит» может появиться на улице Барыкина в Люберцах, поскольку автомобиль с продуктами перекрывает проезжую часть при разгрузке, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В четверг в администрации Люберец состоялось совещание по вопросам организации работы магазина «Магнит» в микрорайоне Самолет. Житель микрорайона Дмитрий Самко обратился с вопросом обустройства парковочного кармана для разгрузки товара в магазин на улице Барыкина, так как сейчас автомобиль с продуктами перекрывает проезжую часть.

«Из-за того, что на предполагаемом месте размещения кармана проходят коммуникационные сети, соответствующие работы по организации парковки выполнены не были. До момента строительства парковочной площадки представитель торговой сети обязуется выполнять разгрузку товара, не нарушая правила пожарной безопасности и парковки. Он должен размещать автотранспорт на существующей парковке и на тележках перевозить товар в помещение магазина», – сказал замглавы горокруга по вопросам потребительского рынка, услуг и рекламы Александр Семенов.

По итогам встречи собравшимися было принято решение о направлении запроса в электросетевую компанию для определения места, на котором возможно строительство парковочной площадки без нарушения целостности коммуникационных сетей.