РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 дек. Жители Подольска до 25 декабря могут передать подарки к Новому году для детей из малообеспеченных семей округа в рамках акции «Новогоднее чудо», сообщается на сайте администрации округа.

«Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Подольск совместно с ГБУ СО МО «Подольский городской центр социальной помощи семье и детям» приглашает всех желающих принять участие в благотворительной акции «Новогоднее чудо». В рамках акции будет проходить сбор подарков для детей из малообеспеченных семей. Он продлится с 5 по 25 декабря. Принять участие смогут все желающие», – говорится в сообщении.

Принести подарки для детей горожане могут по адресу: улица Литейная, дом №2.

Накануне Нового года подарки будут вручены детям, находящимся в сложной жизненной ситуации.