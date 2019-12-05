РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 дек. В подмосковном Подольске на 90% завершили возведение надземного перехода на Старосимферопольском шоссе, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Общая строительная готовность надземного перехода на 45-м километре Старосимферопольского шоссе в Подольске составляет 90%. Строительство перехода началось в 2019 году и завершится в середине декабря. Объект реализуется по поручению губернатора региона Андрея Воробьева и обеспечит транспортную доступность для жителей жилых комплексов «Бородино» и «Весенний» через шоссе», – говорится в сообщении.

На объекте завершаются отделочные работы и остекление башен. Общий вес конструкции остекления составит свыше 10 тонн. На переходе установлены шумозащитные экраны, покрашены бетонные опоры. Рядом с переходом организованы остановочные площадки для общественного транспорта в районе жилых комплексов «Бородино» и «Весенний», продолжается благоустройство прилегающей территории.

Длина сооружения составляет 46,6 метров, габарит прохода – 3 метра. Переход будет башенного типа. Для доступности маломобильных групп населения внутри опор установят вертикальные подъемные платформы.