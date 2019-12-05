РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 дек. Свет временно отключат в ряде домов по улице Академика Горячкина и канализационной насосной станции поселка МИС Подольска 6 декабря из-за плановых работ, сообщается на сайте администрации округа.

«В Подольске «Мособлэнерго» будет проводить плановые работы (ревизию оборудования) 6 декабря с 9:00 до 13:00. В результате будет временно отключена электроэнергия в жилых домах по улице Академика Горячкина и КНС поселка МИС микрорайона Лаговский», – говорится в сообщении.

В материале поясняется, что плановые отключения необходимы для повышения качества и надежности электроснабжения, приведения в надлежащее состояние линий электропередач, проведения плановых ремонтных работ и модернизации оборудования.