РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 5 дек. Лесопарковую зону в микрорайоне Изумрудные холмы подмосковного Красногорска могут благоустроить в 2020 году, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Работы по благоустройству лесопарка в микрорайоне Изумрудные холмы запланированы на 2020 год», – говорится в сообщении.

Обсуждение концепции благоустройства лесопарковой зоны с жителями округа состоится 12 декабря в актовом зале администрации по адресу: Красногорск, улица Ленина, дом №4. Начало в 18:30.

«Мы выслушаем пожелания и замечания от жителей, а также ответим на вопросы», – отметил сотрудник управления благоустройства администрации городского округа Красногорск.