РИАМО - 5 дек. Объявлены лауреаты конкурса правительства Москвы на лучший проект в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия «Московская реставрация – 2019», награды вручил мэр столицы Сергей Собянин, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Данный конкурс проводится уже в девятый раз с целью развития традиций московской школы реставрации, популяризации и привлечения общественного интереса к памятникам истории и культуры. За всю историю проведения конкурса его лауреатами стали более 360 человек и организаций. В этом году были определены 32 лауреата.

«Победы в конкурсе были присуждены за реставрацию таких знаковых для Москвы объектов, как «Дом Тургенева на Остоженке», фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок» на ВДНХ, бывший кинотеатр «Колизей» (театр «Современник») на Чистопрудном бульваре, Грот в парке Кусково, Миусское трамвайное депо и ряд других», - говорится в сообщении.

Всего в 2019 году на конкурс подали 96 заявок. 32 признанных лауреата принимали участие в реставрации 20 объектов культурного наследия.

За период с 2011 по 2019 год на территории столицы отреставрировали 1384 объекта культурного наследия, при это реставрация 173 памятников завершена в 2019 году.

«В результате беспрецедентных по масштабу реставрационных работ число московских памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, сократилось в 5,3 раза», - добавляется в материале.

На сегодняшний день доля памятников в хорошем и удовлетворительном состоянии в Москве выросла с 66% до 94%.