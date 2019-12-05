РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 дек. Молодые инвалиды Подольска в составе сборной команды Подмосковья победили в межрегиональной игре «Знатоки ВОИ», сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Богородском городском округе с 3 по 5 декабря проходил финальный турнир межрегиональной игры для молодых инвалидов «Знатоки ВОИ». В игре участвовало 7 молодежных команд Всероссийского общества инвалидов ЦФО из городов: Москва, Воронеж, Владимир, Смоленск и Ярославль. Подмосковье представили две команды: «Виктория» (Воскресенск) и «Купина-Н» (сборная Железнодорожного и Подольска). В составе команды «Купина-Н» играли подольчане из Клуба молодых инвалидов «Эдельвейс»: Андрей Бублик и Виталий Исаев, оба – дебютанты.

«Игра состояла из трех блоков вопросов. Подольчанам особенно понравился блок «Персональная Гелленологофобия», задания в котором были составлены по домашним заготовкам от всех команд. Знатокам нужно было взять известного персонажа (из фильма, книги, компьютерной игры и т. д.) и составить его описание так, чтобы он предстал перед противниками с неожиданной стороны и его было непросто отгадать. По итогам игры третье место досталось команде «ЛенКОМ» из Ярославля, второе отвоевали «Книжные черви» из Владимирской области, а первое – у подмосковной команды «Купина-Н», в составе которой играли подольчане», – говорится в сообщении.