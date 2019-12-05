РИАМО - 5 дек. В 2019 году 341 семья была создана в Московской области, почти 1,9 тыс сирот нашли семью, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«С начала 2019 года органы опеки и попечительства министерства образования Московской области устроили в замещающие семьи 1,887 тысячи детей-сирот», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она добавила, что в регионе насчитывается более 4,1 тысячи приемных семей, а 341 семья образована в 2019 году.

«В регионе для всех желающих стать приемными родителями работают специальные школы, в которых специалисты в сфере медицины, юриспруденции и психологии помогают решить все возникающие вопросы», - отметила Каклюгина.

По ее словам, значимость школ для приемных родителей сложно переоценить, обучение там очень помогает будущим приемным родителям вступить в новый период жизни и взять ребенка-сироту на воспитание. С начала года в школах прошли обучение более 1,8 тысячи человек.