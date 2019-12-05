РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 дек. Строительная компания «Монолитное строительное управление-1» предоставило около 40 самосвалов с грунтом для создания холмистости в Саде камней Памяти и Славы в подмосковном Подольске, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

У дома №11 на улице Генерала Смирнова в микрорайоне Кузнечики продолжается строительство и благоустройство Сада камней Памяти и Славы. Идея создания сада к Году памяти и славы в России принадлежит председателю совета многоквартирного дома Виктору Макарову, благодаря его работе в Подольск привезли 9 пятитонных камней из городов-героев.

«Территориальное управление администрации в микрорайоне Кузнечики благодарит строительную компанию «Монолитное строительное управление-1» за участие в народном проекте. Генеральный подрядчик строительства участка улицы 43-й Армии от кругового движения на Южном обходе Подольска до улицы Ленинградской предоставил помощь в виде грунта (около 40 самосвалов) для создания холмистости по архитектурному проекту сада в рамках софинансирования народного проекта», – говорится в сообщении.

Ранее силами сотрудников управляющей компании МУП «ДЕЗ» и МБУ «Подольский комбинат благоустройства» были выполнены работы по размостке тротуарной плитки и подготовке площадки для приема грунта.

Поручение об оказании помощи со стороны администрации в реализации социально значимой общественной инициативы было дано главой городского округа Николаем Пестовым на одном из оперативных совещаний.