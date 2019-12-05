РИАМО - 5 дек. Более 60 тысяч гектаров ввели в сельскохозяйственный оборот в 2019 году на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства Подмосковья.

«В этом году министерством совместно с муниципальными образованиями в соответствии с поручением губернатора планировалось ввести в Подмосковье в сельскохозяйственный оборот 60 тысяч гектаров земель. Мы обработали 60,8 тысячи гектаров, которые ранее простаивали, никак не использовались собственниками», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Больше всего распаханных земель зафиксировали в городском округе Егорьевск, здесь ввели в оборот более 6 тысяч гектаров земли. В тройку лидеров также входят Можайский округ и Клин, введено соответственно 5,5 тысячи гектаров и 4,2 тысячи гектаров.

Также хорошие результаты были достигнуты в Ступине, Истре, Серпухове, Волоколамском и Коломенском округах. Десятку лучших округов по вводу земли замыкают Шаховская и Солнечногорск.

В Подмосковье планируют сохранить темпы ввода земель в сельскохозяйственный оборот.

«На вовлеченных в оборот земельных участках произведена осенняя вспашка под яровой сев 2020 года. Здесь теперь будут выращивать зерновые, рапс и другие культуры. Мы уделяем большое внимание вводу бесхозных земель в сельхозоборот, поскольку это одна из составляющих увеличения производства и экспорта сельхозпродукции. Эту работу мы продолжим», - подчеркнул Разин.

В прошлом году было вовлечено в оборот в Подмосковье 62,5 тысяч гектаров при планируемых 60-ти.