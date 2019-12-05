РИАМО - 5 дек. В Подмосковье 6 декабря состоится конкурс по отбору сельскохозяйственных потребительских кооперативов на получение гранта, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Грант будет выделен в рамках реализации мероприятий госпрограммы региона «Сельское хозяйство Подмосковья».

«Эта государственная поддержка направлена на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов региона. В текущем году объем поддержки составит порядка 20 миллионов рублей», - сообщил глава министерства Андрей Разин.

Кооператив, получивший деньги, сможет внедрить новые технологии и создать высокопроизводительные рабочие места, построить, реконструировать, модернизировать или купить материально-техническую базу.

«Этот вид гранта в Подмосковье выделяется с 2016 года. Он не может превышать 60% от общей стоимости проекта развития кооператива. 40% затрат кооператив обеспечивает за счет собственных средств», - отметил Разин.

Министр добавил, что данный вид поддержки предоставляется кооперативам, объединяющим не менее 10 сельхозтоваропроизводителей.