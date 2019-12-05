РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 дек. Полицейские Подольска задержали троих подозреваемых в краже оставленной в банкомате банковской карты и приобретении по ней товаров на сумму более 11 тысяч рублей, сообщается в группе «УМВД России по г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В дежурную часть 2-го отдела полиции УМВД России по горокругу Подольск поступило заявление от 34-летнего жителя городского округа Чехов о том, что неизвестные, завладев банковской картой заявителя, оставленной в банкомате после совершения денежных операций, оплачивали ею покупки вещей в магазинах. Общая сумма материально ущерба составила более 11 тысяч рублей.

«Сотрудниками отдела уголовного розыска в результате оперативно-разыскных мероприятий были установлены и задержаны 31-летний житель Пермского края, 32-летний житель Кировской области и 45-летний житель Брянской области. В отношении подозреваемых следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество с использованием электронных средств платежа», – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.