РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 дек. Жители Подольска возложили цветы к памятнику-монументу «Неизвестному солдату» в микрорайоне Климовск ко Дню воинской славы России, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В четверг, 5 декабря, в День воинской славы России состоялось торжественное возложение цветов и венков к памятникам-воинам, сражавшимся в рядах советской армии в годы Великой Отечественной войны. В микрорайоне Климовск цветы и венки были возложены к братской могиле, памятнику-монументу «Неизвестному солдату», памятнику-монументу «Скорбящая мать», памятнику «Два курсанта», памятнику 28 героям-панфиловцам, Памятному камню в честь 273 стрелковой дивизии», – говорится в сообщении.

Мероприятие было приурочено к 78-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой 5 декабря 1941 года. В возложении приняли участие первый заместитель главы администрации округа Виктор Чуб, начальник территориального управления в микрорайоне Климовск Эмиль Акки, ветераны, депутаты, школьники и жители округа.