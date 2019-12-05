РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 дек. Подрядная организация приступила к демонтажу старых лифтов в доме №13 на Советской улице в микрорайоне Климовск Подольска, их заменят по программе капитального ремонта, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

В четверг генеральный директор управляющей компании МУП «СЕЗ» вместе с ответственными специалистами управляющей организации и представителями территориального управления совершил рабочую поездку по указанному адресу.

«Во время обследования было установлено, что в настоящее время работниками подрядной организации Фонда капремонта Московской области производится демонтаж устаревшего лифтового оборудования, после чего будет установлено новое, современное, безопасное лифтовое оборудование», – говорится в сообщении.