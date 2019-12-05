В предстоящий уикенд в Москве пройдет ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction, международная выставка кошек, концерт группы The Hatters, новая выставка в ГМИИ им. Пушкина и многое другое. Где еще стоит провести эти выходные жителям Московского региона, узнала обозреватель РИАМО.

ПЯТНИЦА, 6 декабря

Открытие фестиваля «Дорога в Рождество»

Десятый Международный музыкальный фестиваль «Дорога в Рождество» от благотворительного фонда «Бельканто» откроется 6 декабря. В программе – сочинения звездных гигантов барокко Георга Фридриха Генделя и Антонио Вивальди, которые прозвучат в сопровождении видеоинсталляции. Сюрпризом для посетителей станет исполнение произведений Яна Дисмаса Зеленки, незаслуженно забытого чешского композитора, современника Генделя и Вивальди. В концерте примут участие камерный хор Музыкального училища имени Гнесиных, Центральный военный оркестр Минобороны РФ.

Где: Москва, Кафедральный собор святых Петра и Павла

Цена: от 800 до 2500 рублей

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Книжная ярмарка non/fiction 2019

Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction с 5 по 9 декабря проходит в Москве. В числе 29 стран-участниц – Австрия, Великобритания, Франция, Италия, Мексика, США, Швеция, Эстония и Япония. В рамках ярмарки пройдут встречи и презентации книжных новинок, в которых примут участие Владимир Познер, Александр Эткинд, Александр Стесин, Елена Малышева, Захар Прилепин, Александр Минкин, Константин Богомолов, Гузель Яхина и многие другие.

Где: Москва, Гостиный двор

Цена: 400 рублей

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Премьера фильма «Одной волшебной ночью»

сайт Kinopoisk.ru

Премьера фильма «Одной волшебной ночью» режиссера Кристофа Оноре 6 декабря пройдет в кинотеатре «Каро Октябрь». Главная героиня – парижанка Мария, которая наслаждается свободой и мужским вниманием, будучи замужем. После ссоры с супругом она перебирается в отель и вспоминает историю любви с мужем. У нее есть лишь одна волшебная ночь, чтобы решить, что делать дальше. Фильм представит франкофил Зинаида Пронченко, а после показа пройдет обсуждение с кинокритиком Андреем Куликом. Фильм будет демонстрироваться на французском языке с русскими субтитрами.

Где: Москва, кинотеатр «Каро 11 Октябрь»

Цена: 600 рублей

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СУББОТА, 7 декабря

Выставка кошек Winter Cat Show

Международная выставка кошек Winter Cat Show 7 и 8 декабря пройдет в Москве. В ней участвуют более 1,5 тысяч кошек и котов из России, Испании, Израиля, Китая, Казахстана, Украины, Белоруссии, Литвы и Латвии. На выставке можно будет увидеть более 40 пород, среди которых мейнкуны, британцы, персы, сфинксы, уральский рекс, той-боб и многие другие. В рамках выставки пройдут соревнования между хвостатыми победителями и призерами национальных и международных конкурсов. Награждать будут в номинациях «Лучший котенок», «Лучшая кошка», «Лучший кот» и др.

Где: Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

Цена: от 200 до 300 рублей

Garage Sale Эскимо

страница Garage Sale Эскимо Facebook

Большой гараж-сейл «Эскимо» 7 и 8 декабря пройдет в «Артплее». Около 80 участников будут распродавать как масс-маркет (Zara, Mango, H&M и пр.), так и бренды премиум-класса по демократичным ценам. Например, здесь можно купить свитер Sandro за 2500 рублей, новые кроссовки Nike за 2000 рублей, винтажный кошелек Yves Saint Laurent за 400 рублей. Российские дизайнеры также предложат скидки на коллекции и подарки для посетителей. Также пройдут лекции о моде, кино, экологичном потреблении и озеленении пространства.

Где: Москва, Центра дизайна «Артплей»

Цена: бесплатно

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Фестиваль португальского кино

страница 7-го Фестиваля Португальского кино Facebook

Неделя португальского кино с 5 по 10 декабря в седьмой раз проходит в Москве. Португальский кинематограф для москвичей представляют через шесть фильмов-размышлений – о стране, культуре, национальных корнях, настоящем, будущем и любви. В программе фестиваля португальского кино: «СНУ», «Дождь – это пение в деревне мертвых», «Педру и Инеш», «Явление» и «Лабиринт Тоски».

Где: Москва, кинотеатр «Иллюзион»

Цена: от 300 рублей

Концерт группы The Hatters

Фото, организаторы концерта

Концерт группы The Hatters 7 декабря пройдет в Москве. Российские рокеры выступят в рамках тура в поддержку нового альбома «Forte&Piano». Группа стала известна в 2016 году благодаря песне «Russian style», клип на которую набрал 11 миллионов просмотров. Этим летом The Hatters представили новый студийный альбом «Forte&Piano», записав фит с рэперами Гарри Топором и Тони Раутом. В октябре 2019 года группа представила клип на песню «Все сразу», режиссером которого стал Эмир Кустурица. На московском концерте бесшабашные рокеры обещают новую программу, старые шлягеры, веселье и танцы.

Где: Москва, ЦСКА Арена

Цена: от 1200 рублей

Фестиваль HAPPY Love XMAS на «Флаконе»

страница фестиваля Facebook

Самый необычный новогодний маркет Москвы HAPPY Love XMAS с 7 декабря целый месяц будет идти на «Флаконе». Здесь можно купить подарки для жизни, дома, новогоднего стола, друзей, любимых и для самого себя. На маркете пройдет много увлекательных мастер-классов, где кто угодно сможет обнаружить у себя какой-нибудь волшебный дар.

Где: Москва, дизайн-завод «Флакон»

Цена: бесплатно

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 декабря

Выставка «Томас Гейнсборо»

страница МГИИ им. Пушкина в соцсети "Вконтакте"

Выставка «Томас Гейнсборо», посвященная одному из основателей британской художественной школы XVIII века, с 3 декабря проходит в Пушкинском музее. В экспозиции представлено около 100 произведений из 11 ведущих музеев Великобритании, а также из собраний ГМИИ им. А.С. Пушкина и Эрмитажа. Среди уникальных экспонатов из Великобритании – «Портрет миссис Элизабет Муди с сыновьями, Самюэлем и Томасом», последний масштабный пейзаж мастера «Рыночная повозка», а также пейзажи на стекле, которые практически никогда не бывают представлены на выставках за рубежом.

Где: Москва, ГМИИ им. Пушкина

Цена: от 250 до 500 рублей