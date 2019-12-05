РИАМО - 5 дек. В четверг в России отмечают 78-ю годовщину контрнаступления советских войск в битве под Москвой, губернатор Московской области Андрей Воробьев во главе делегации региона возложил венки и цветы к Могиле Неизвестного Cолдата в Александровском саду и памятнику маршалу Советского Союза Георгию Жукову, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

С 1995 года в России 5 декабря отмечается День воинской славы.

«В мероприятии приняли участие члены областного правительства, депутаты Мособлдумы, главы муниципальных образований, представители Московского областного совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, герои России, почетные граждане Московской области, руководители поисковых объединений Подмосковья, юнармейцы и волонтеры Победы», — говорится в сообщении.

Память героев почтили минутой молчания.

Контрнаступление советских войск стало переломным в истории Великой Отечественной войны. Операция началась 5 декабря 1941 года.