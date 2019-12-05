РИАМО - 5 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг поздравил с юбилеем председателя Московского городского совета ветеранов Владимира Долгих и председателя Московского комитета ветеранов войны Ивана Слухая, которым исполнилось по 95 лет, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Вы люди удивительной судьбы, родились в один день - 5 декабря. И так получилось, что ваш день рождения совпадает с днем контрнаступления под Москвой, в котором вы, Владимир Иванович, лично принимали участие и которое послужило началом Великой Победы. Я думаю, что это неслучайное совпадение, потому что не только дата рождения связана с таким событием, а вся ваша судьба связана с родиной», - сказал Собянин.

В честь юбилея он подарил ветеранам номера газет «Известия» и «Правда», выпущенные 5 декабря 1924 года, и вручил благодарственные письма мэра Москвы.

«Вы сыграли огромную роль в становлении нашей страны и сегодня находитесь в строю. Хотел вас от себя лично и от всех москвичей поздравить с днем рождения, пожелать вам здоровья, крепости духа и сказать огромные слова благодарности», - добавил Собянин.

5 декабря празднуют годовщину начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Также эта дата с 2012 года относятся к праздникам города.